وسط تعثر المفاوضات.. إيران تبحث مع عُمان إنهاء الحرب وأمن مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد سبل إنهاء الحرب وتطورات الأمن الإقليمي، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول مستجدات المحادثات الجارية ضمن جهود وساطة تقودها باكستان، في ظل تعثر المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد عراقجي خلال اللقاء ضرورة بناء آليات أمنية جماعية بين دول المنطقة بعيدًا عن ما وصفه بـ"التدخل الأميركي"، معتبرًا أن الوجود العسكري الأمريكي ساهم في تعميق الانقسام وزيادة حالة عدم الاستقرار.

كما أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده لدور سلطنة عُمان في دعم جهود الحوار وتعزيز مساعي تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.