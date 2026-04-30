إشادة عُمانية بدور الأزهر في تصحيح صورة الإسلام وتعزيز التعاون المشترك

أكد عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، تقدير بلاده للدور البارز الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي ومواجهة المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، اليوم الخميس، للسفير العُماني بمشيخة الأزهر، حيث أعرب الرحبي عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأزهر الشريف، باعتباره منارة دينية وعلمية كبرى في العالم الإسلامي، يقصده طلاب العلم من مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد الإمام الأكبر أحمد الطيب عمق العلاقات التي تربط الأزهر بسلطنة عُمان، مشددا على استعداد الأزهر لاستقبال الأئمة العُمانيين للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج أزهري متكامل أعدته هيئة علمية تضم نخبة من كبار علماء الأزهر وأساتذته في مختلف التخصصات الشرعية والعربية والتطبيقية.