خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للسنة النبوية في عامها الأول

شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب
شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب
عبد الرحمن محمد

 انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية في عامها الأول،تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة الطلاب الذين تأهلوا بعد اجتياز مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت على مستوى الجمهورية، حيث تأهل إلى هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على المركز الأول في كل فئة عمرية على مستوى كل محافظة.

وتجرى أعمال التحكيم تحت إشراف هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة أ.د/ أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتضم لجنة التحكيم نخبة من العلماء المتخصصين في علوم السنة النبوية، وتستمر التصفيات النهائية خلال الفترة من الأحد 8 مارس حتى الخميس 15 مارس 2026م.

ويتنافس المتسابقون في التصفيات النهائية ضمن فرعين رئيسيين؛ حيث يضم الفرع الأول البنين والفتيات من 12 إلى 18 سنة، ويشمل الاختبار جزء من كتاب رياض الصالحين من أوله وحتى باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، مع فهم أول 50 حديثًا، إضافة إلى الاختبار في كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام أبي جمرة، إلى جانب اجتياز اختبار إلكتروني حول جهود الإمام البخاري في خدمة السنة، وتقديم مقالة عن جهود علماء مصر في خدمة السنة النبوية، ويحصل الفائز من البنين في هذا الفرع على درع الإمام البخاري لعلوم السنة ومبلغ مالي قيم، بينما تحصل الفائزة من الفتيات في الفئة نفسها على درع الصحابية أسماء بنت يزيد (خطيبة النساء) ومبلغ مالي قيم.

أما الفرع الثاني فيشمل البنين والفتيات من 5 إلى 11 سنة، حيث تجرى الاختبارات في جزء من كتاب رياض الصالحين من أوله وحتى آخر باب في بيان كثرة طرق الخير، إلى جانب الأربعين النووية للإمام النووي، واجتياز اختبار إلكتروني حول جهود الإمام البخاري في خدمة السنة، ويحصل الفائز من البنين في هذه الفئة العمرية على درع الإمام مسلم لعلوم السنة ومبلغ مالي قيم، بينما تحصل الفائزة من الفتيات على درع كريمة المروزية لعلوم السنة ومبلغ مالي قيم.

وكان الأزهر الشريف قد أطلق "مسابقة الأزهر الشريف للسنة النبوية" في 25 يونيو 2025، وتضمنت المسابقة عدة مراحل من التصفيات على مستوى المعاهد والمناطق الأزهرية، وصولا إلى التصفيات النهائية التي يتأهل إليها الأوائل من كل فئة عمرية على مستوى المناطق الأزهرية، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز ارتباط النشء بالسنة النبوية وتشجيعهم على حفظ الأحاديث النبوية وفهم معانيها والتعرف على جهود أئمة الحديث في جمعها وصيانتها.

درع الإمام البخاري درع الإمام مسلم مسابقة الأزهر شيخ الأزهر

