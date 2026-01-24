قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. تنازل عن بعض الأمور لتحقيق التوازن

برج الميزان حظك اليوم السبت
برج الميزان حظك اليوم السبت
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 24 يناير 2026، برج الميزان يعشق التوازن والانسجام، ويسعى دائمًا لتحقيق الاستقرار في حياته.

برج الميزان حظك اليوم السبت 24 يناير 2026

 اليوم، قد تواجه خيارًا صغيرًا لكنه مهم لإعادة توازنك النفسي والمهني. هذه الفرصة ستساعدك على الشعور بالسيطرة والسكينة في حياتك اليومية.

نصيحة برج الميزان

ثق بحدسك وامنح نفسك فرصة لاتخاذ القرار المناسب دون استعجال. التنازل أحيانًا عن بعض الأمور لصالح التوازن العام سيجعل حياتك أكثر هدوءًا واستقرارًا.

صفات برج الميزان

متوازن وهادئ

اجتماعي ويحب التفاهم

عادل ويكره الظلم

حساس ومراقب للتفاصيل

يقدر الجمال والفن

مشاهير برج الميزان

ويل سميث: ممثل أمريكي

غاغا ليدي: مغنية أمريكية

إليسا

كيانو ريفز: ممثل كندي

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك المهنية. التركيز على الخيارات التي تمنحك توازنًا بين العمل والحياة الشخصية سيزيد إنتاجيتك ويقلل التوتر.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

التواصل مع الشريك سيكون سلسًا اليوم، وستجد فرصة لتعزيز التفاهم والمحبة. إذا كنت أعزب، قد تظهر فرصة للقاء شخص يشاركك نفس الاهتمامات ويقدّر أسلوبك الراقي.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

الحفاظ على التوازن بين النشاط البدني والراحة مهم جدًا. ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية الصحية سيعزز من طاقتك ونشاطك اليومي.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

العلماء والفلكيون ينصحون بالاستمرار في ترتيب الأولويات اليومية والحفاظ على التوازن بين مختلف جوانب حياتك. هذه الفترة مناسبة لاتخاذ قرارات هادئة ومدروسة.

برج الميزان حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الميزان حظك اليوم السبت 23 يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

ترحيل عشرات المهاجرين الإيرانيين

إدارة ترامب تخطط لترحيل عشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم

اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس

أزمة منيسوتا الأمريكية.. اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس بول الدولي

الدمار في أوكرانيا

استثمار بعد الدمار.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يراهنان بـ800 مليار دولار على أوكرانيا

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 24 يناير 2026..تخل عن أي أفكار سلبية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد