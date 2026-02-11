القومي للمرأة يهنئ الوزيرات في التشكيل الجديد: هن قادرات علي تولي وإدارة أصعب الملفات

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ونائبته وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني ودوام التوفيق إلى جميع الوزيرات اللاتي شملهن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم المجلس بالتهنئة للوزيرات اللاتي تم تجديد الثقة لهن، وهن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية بعد إسناد ملف البيئة وضم الوزارتين.



وأكدت المستشارة أمل عمار على أن تجديد الثقة في الوزيرات يعكس ثقة القيادة السياسية المعهودة في المرأة المصرية وقدراتها على تولي وإدارة أصعب الملفات بكفاءة واقتدار، ويؤكد نجاحهن في أداء مهامهن خلال المرحلة الماضية، وما حققنه من إنجازات ملموسة في مواقعهن التنفيذية.

كما وجهت المستشارة أمل عمار خالص التهاني إلى الوزيرات الجدد في الحكومة، وهما المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن تعيينهما يعكس الثقة في كفاءتهما وخبراتهما المتراكمة، وقدرتهما على قيادة الملفات الحيوية بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.

وأعربت عن تمنياتها لهن جميعًا بدوام النجاح والتوفيق في استكمال مسيرة العمل والعطاء، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز مسار تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.