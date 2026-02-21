محافظ المنيا: تكثيف المتابعة الميدانية لضبط الأسواق وتوفير السلع وحماية الأراضي

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد محافظ المنيا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تمثل خريطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تكثيف المتابعة اليومية الميدانية لملفات توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، والتنسيق المستمر مع مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة منظومة الخدمات اليومية، وفي مقدمتها النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وصيانة الإنارة، إلى جانب مراجعة خطط الطوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة واستمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين .

وفيما يتعلق بملف التعديات، شدد محافظ المنيا على أن حماية الأراضي الزراعية تمثل أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين، باعتبارها ملف أمن قومي يرتبط بالأمن الغذائي للدولة، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة تعدٍ في مهدها، وعدم السماح بتجاوز مرحلة الأساسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إيقاف المرافق عن أي موقع يثبت وجود تغيرات مكانية غير قانونية به.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين في القرى المستهدفة، ويسهم في تحسين جودة الحياة.

كما أكد اللواء كدواني أن المحافظة مستمرة في تعظيم مواردها الذاتية، وحسن إدارتها، وتحسين مستوى الخدمات ذات الاحتكاك المباشر بالمواطن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يعكس التزام المحافظة بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

