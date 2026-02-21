قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تكثيف المتابعة الميدانية لضبط الأسواق وتوفير السلع وحماية الأراضي

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد محافظ المنيا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تمثل خريطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تكثيف المتابعة اليومية الميدانية لملفات توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، والتنسيق المستمر مع مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة منظومة الخدمات اليومية، وفي مقدمتها النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وصيانة الإنارة، إلى جانب مراجعة خطط الطوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة واستمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين .

وفيما يتعلق بملف التعديات، شدد محافظ المنيا على أن حماية الأراضي الزراعية تمثل أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين، باعتبارها ملف أمن قومي يرتبط بالأمن الغذائي للدولة، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة تعدٍ في مهدها، وعدم السماح بتجاوز مرحلة الأساسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إيقاف المرافق عن أي موقع يثبت وجود تغيرات مكانية غير قانونية به.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين في القرى المستهدفة، ويسهم في تحسين جودة الحياة.

كما أكد اللواء كدواني أن المحافظة مستمرة في تعظيم مواردها الذاتية، وحسن إدارتها، وتحسين مستوى الخدمات ذات الاحتكاك المباشر بالمواطن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يعكس التزام المحافظة بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب

رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: نقلة نوعية في الدراما المصرية بقيادة المتحدة للخدمات الإعلامية

مجلس النواب

طلب إحاطة بسبب الارتفاع الخيالي لإيجار أراضي هيئة الأوقاف

النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: سندات التجزئة عبر البريد نقلة نوعية في أدوات الادخار القومي

بالصور

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد