ضبط 3 آلاف رغيف مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء وتحرير 171 مخالفة تموينية بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لجميع صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع ومدى توافرها للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 171 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين إنه في مجال مجابهة التلاعب بالسلع المدعمة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم، تم ضبط تروسيكل محمل بكمية 3000 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 133 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وذلك بما يضمن جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 24 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على كميات من السلع الغذائية ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المقررات التموينية

كما أسفرت الحملات في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 13 محضرًا تنوعت ما بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.