ياسمين الخطيب لـ دينا: غرت منك في فرحي لأنك كنتي واخدة كل الاهتمام مني

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن موقف طريف جمعها بالراقصة دينا خلال حفل زفافها، مؤكدة أنها شعرت بالغيرة منها في تلك الليلة بسبب لفتها للأنظار.

وقالت ياسمين الخطيب خلال تقديمها برنامج ورا الشمس، إنها اعترفت لدينا قائلة: "أنا كنت غيرانة منك في فرحي، لأنك كنتِ لافتة الأنظار كلها، وكنتِ لابسة بدلة رقص قطيفة واخدة الاهتمام كله"، في إشارة إلى الحضور القوي الذي ظهرت به دينا في الحفل.

من جانبها، علّقت دينا على الأمر مؤكدة أن بعض العرائس يشعرن بالضيق أو الغيرة من ظهورها في أفراحهن، لكنها تحرص دائمًا على التعامل بلطف، قائلة إن هذا اليوم يخص العروس وحدها، وتحاول ألا تفسد عليها فرحتها.

وأضافت دينا بحسم: "مفيش عريس يقدر يتجاوز حدوده، ولو حصل هسيب الفرح وأمشي"، مشددة على أنها تضع حدودًا واضحة في تعاملاتها داخل أي حفل، وتحافظ على احترامها لنفسها ولأصحاب المناسبة.