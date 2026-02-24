قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
فن وثقافة

ياسمين الخطيب لـ دينا: غرت منك في فرحي لأنك كنتي واخدة كل الاهتمام مني

دينا
دينا
أحمد البهى

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن موقف طريف جمعها بالراقصة دينا خلال حفل زفافها، مؤكدة أنها شعرت بالغيرة منها في تلك الليلة بسبب لفتها للأنظار.

وقالت ياسمين الخطيب خلال تقديمها برنامج ورا الشمس، إنها اعترفت لدينا قائلة: "أنا كنت غيرانة منك في فرحي، لأنك كنتِ لافتة الأنظار كلها، وكنتِ لابسة بدلة رقص قطيفة واخدة الاهتمام كله"، في إشارة إلى الحضور القوي الذي ظهرت به دينا في الحفل.

من جانبها، علّقت دينا على الأمر مؤكدة أن بعض العرائس يشعرن بالضيق أو الغيرة من ظهورها في أفراحهن، لكنها تحرص دائمًا على التعامل بلطف، قائلة إن هذا اليوم يخص العروس وحدها، وتحاول ألا تفسد عليها فرحتها.

وأضافت دينا بحسم: "مفيش عريس يقدر يتجاوز حدوده، ولو حصل هسيب الفرح وأمشي"، مشددة على أنها تضع حدودًا واضحة في تعاملاتها داخل أي حفل، وتحافظ على احترامها لنفسها ولأصحاب المناسبة.

