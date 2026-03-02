إصابة أربعة أشخاص بأحد مراكز الدقهلية في اصطدام دراجة نارية بأخرى

أصيب أربعة أشخاص إثر اصطدام دراجة نارية بأخرى أعلى كوبري الصنايع بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بأخرى أعلى. كوبرى الصنايع بالمنزل.

وانتقل ضباط الشرطة وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من

احمد محمد القيعي 22 عاما باشتباه كسر بالركبة اليمنى واليد اليمنى وسحجات متفرقه بالجسم و اشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد محمد الكوش 22عاما بجرح قطعي بالركبه واشتباه شرخ بالركبه اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد احمد ابو صالح 20 عاما بسحجات بالركبتين واليدين وكدمات متفرقه بالجسم و اشتباه ما بعد الارتجاج.

عبده ناصر القاضي 18 عاما بشرخ بالساق اليمنى وسحجات باليد اليمنى والساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج

تم نقل المصابين الى مستشفى المنزلة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.