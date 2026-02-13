فضائح إبستين والسياسة الأمريكية هل تغيّر قواعد اللعبة الانتخابية؟ | جينا وينستانلي تكشف

قالت جينا وينستانلي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن القضية المطروحة تُعد مهمة للغاية، مؤكدة أن الحجج التي طُرحت بشأنها تحمل أبعادًا دستورية تتعلق بفقدان الثقة وتفاقم الأزمة نتيجة ما وصفته بأفعال غير مسؤولة، مضيفة أن تصريحات صدرت عن أفراد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك عن مسؤولين في وزارة العدل، أسهمت في تعقيد المشهد، مشيرة إلى أن المدعية العامة كانت تفتقر إلى معلومات رئيسية تتعلق بالملفات التي تم الإفراج عنها للرأي العام.

وأكدت وينستانلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن توقعات الأمريكيين كانت مرتفعة على مدار سنوات من النقاش حول هذه القضية، معتبرة أن من حق الشعب الأمريكي أن يفهم الحقيقة، خاصة في ظل اعتقاد ساد لفترة طويلة بعدم وجود إفلات من العقاب، موضحة أن جلسات الاستماع التي عُقدت قبل يومين كانت غير اعتيادية، لكنها تعكس حجم الجدل الدائر داخل الساحة السياسية.

وأشارت عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلى أن هذه القضية تمثل جانبًا فرعيًا ضمن خمس قضايا رئيسية تشغل الذهنية الأمريكية حاليًا، لافتة إلى أن التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية قد تجعل الجمهوريين يواجهون تحديات خلال الانتخابات النصفية المقبلة، في ظل تغيرات كبيرة طرأت على المشهد السياسي الأمريكي.