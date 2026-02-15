قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

سحور صحي وبيشبع.. 5 طرق مختلفة لتحضير الفول بدون إحساس بالعطش

الفول
الفول
ريهام قدري

أول سحور في رمضان، بيكون للفول طعم مختلف  لأنه نجم المائدة بلا منازع. ولو عايزة تقدمي محتوى مميز وجذاب لجمهورك، دي 5 طرق مبتكرة لعمل الفول في أول يوم سحور تضيفي بيها لمسة جديدة على الطبق التقليدي:
 

فول بالطحينة ودبس الرمان


الطريقة:
اهرسي الفول جيدًا، أضيفي له طحينة + عصير ليمون + ثوم مهروس + رشة كمون، ثم ملعقة صغيرة من دبس الرمان.
النتيجة: طعم كريمي بحموضة خفيفة ولمسة مميزة تكسر الروتين.


 فول بالسجق البلدي


الطريقة:
شوّحي السجق في طاسة مع فلفل ألوان وبصل، ثم أضيفيه إلى الفول المتبل بالطماطم والكمون.
النتيجة: طبق مشبع ومثالي لأول سحور خصوصًا لمحبي الأكلات الثقيلة.


 فول بالبيض والبسطرمة


الطريقة:
في طاسة، ضعي الفول ثم اكسري فوقه بيضتين، وأضيفي شرائح بسطرمة، واتركيه حتى ينضج البيض.
النتيجة: وجبة متكاملة بالبروتين تمنح طاقة لساعات الصيام.


 

 فول بزيت الزيتون والزعتر


الطريقة:
اهرسي الفول نصف هرسة (مش ناعم قوي)، أضيفي زيت زيتون بكر + زعتر + ليمون + رشة سماق.
النتيجة: نكهة شامية خفيفة وصحية تناسب من يفضلون السحور الخفيف.


 فول بالطماطم المشوية والفلفل الحار


الطريقة:
اشوي طماطم في الفرن مع فصوص ثوم، اهرسيها وأضيفيها للفول مع فلفل حار وزيت زيتون.
النتيجة: طعم مدخن مميز يغيّر شكل الطبق التقليدي تمامًا.


حاولي تقديم الفول مع خضروات طازجة (خيار، جرجير، خس) وقطعة جبنة بيضاء عشان يبقى سحور متوازن ويقلل الإحساس بالعطش.

