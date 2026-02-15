سحور صحي وبيشبع.. 5 طرق مختلفة لتحضير الفول بدون إحساس بالعطش

أول سحور في رمضان، بيكون للفول طعم مختلف لأنه نجم المائدة بلا منازع. ولو عايزة تقدمي محتوى مميز وجذاب لجمهورك، دي 5 طرق مبتكرة لعمل الفول في أول يوم سحور تضيفي بيها لمسة جديدة على الطبق التقليدي:
فول بالطحينة ودبس الرمان
الطريقة:
اهرسي الفول جيدًا، أضيفي له طحينة + عصير ليمون + ثوم مهروس + رشة كمون، ثم ملعقة صغيرة من دبس الرمان.
النتيجة: طعم كريمي بحموضة خفيفة ولمسة مميزة تكسر الروتين.
فول بالسجق البلدي
الطريقة:
شوّحي السجق في طاسة مع فلفل ألوان وبصل، ثم أضيفيه إلى الفول المتبل بالطماطم والكمون.
النتيجة: طبق مشبع ومثالي لأول سحور خصوصًا لمحبي الأكلات الثقيلة.
فول بالبيض والبسطرمة
الطريقة:
في طاسة، ضعي الفول ثم اكسري فوقه بيضتين، وأضيفي شرائح بسطرمة، واتركيه حتى ينضج البيض.
النتيجة: وجبة متكاملة بالبروتين تمنح طاقة لساعات الصيام.
فول بزيت الزيتون والزعتر
الطريقة:
اهرسي الفول نصف هرسة (مش ناعم قوي)، أضيفي زيت زيتون بكر + زعتر + ليمون + رشة سماق.
النتيجة: نكهة شامية خفيفة وصحية تناسب من يفضلون السحور الخفيف.
فول بالطماطم المشوية والفلفل الحار
الطريقة:
اشوي طماطم في الفرن مع فصوص ثوم، اهرسيها وأضيفيها للفول مع فلفل حار وزيت زيتون.
النتيجة: طعم مدخن مميز يغيّر شكل الطبق التقليدي تمامًا.
حاولي تقديم الفول مع خضروات طازجة (خيار، جرجير، خس) وقطعة جبنة بيضاء عشان يبقى سحور متوازن ويقلل الإحساس بالعطش.