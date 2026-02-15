قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
أخبار العالم

مفوضية شؤون اللاجئين: عودة 5.4 مليون أفغاني إلى بلدهم يعمق الأوضاع الإنسانية

أ ش أ

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان "عرفات جمال"، أن عودة 5.4 مليون أفغاني حتى الآن إلى بلدهم، يزيد من تعميق الأوضاع الإنسانية.

وقال المسئول الأممي، إن سرعة هذه العودة وحجمها عمقا الأزمة في أفغانستان، إذ لا تزال البلاد تواجه تدهورا في الوضع الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، فضلا عن اقتصاد هش، وكوارث طبيعية متكررة.

وحذر جمال، حسبما ذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، من أن العدد الكبير للعائدين هذا العام يثير القلق نظرا لقسوة فصل الشتاء، مع درجات حرارة متجمدة وتساقط كثيف للثلوج في معظم أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن آخر استطلاع لمفوضية شؤون اللاجئين أظهر أن ما يزيد قليلا عن نصف العائدين تمكنوا من إيجاد عمل ما، أما بالنسبة للنساء فتنخفض هذه النسبة إلى أقل من الربع.

وأشار المسؤول الأممي، إلى بصيص أمل إذ لاحظت المفوضية تحسنا في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، حيث يتمتع العائدون في عام 2025 عموما بمستويات تعليمية أعلى ومشاركة أكبر في سوق العمل.

وأكد جمال، أن المفوضية لديها القدرة والوجود والخبرة على مدى العقود الأربعة الماضية في أفغانستان لتقديم المساعدة التي تؤكد المجتمعات المحلية على حاجتها الماسة إليها، بما في ذلك خدمات الحماية والإسكان ودعم سبل العيش، لا سيما للنساء.

وحذر من أنه في ظل هذا الوضع الإنساني المتردي والتزايد السكاني السريع، ثمة حاجة ماسة إلى دعم إضافي في عام 2026 لتوسيع نطاق المساعدة والاستثمار في إعادة الإدماج، مما يتيح للناس إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل واستقرار.

وأكد "عرفات جمال" أن المفوضية تحتاج إلى 216 مليون دولار لعام 2026 لدعم النازحين والعائدين في جميع أنحاء أفغانستان، لكن نسبة التمويل المقدم لاستجابتها حاليا لا تتجاوز 8%.

ح س م

