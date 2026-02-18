مسلسل كرتوني ضمن خطة “الإفتاء” لنشر الوعي الديني في رمضان|تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان يمثل موسمًا للخير والبركة والرحمة، مشيرًا إلى حرص الدار على مواكبة احتياجات المجتمع خلال الشهر الكريم من خلال خطة متكاملة تجمع بين استمرار دورها في بيان الأحكام الشرعية، وتقديم خدمات نوعية تستجيب لمتطلبات الواقع.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدار تشهد زيادة ملحوظة في عدد الاستفسارات خلال شهر رمضان، سواء عبر الحضور المباشر إلى مقرها، أو من خلال الخط الساخن الذي يستقبل الاتصالات المباشرة والمسجلة، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تتيح للجمهور سهولة التواصل وطلب الفتوى.

وكشف أمين الفتوى عن إطلاق عمل نوعي جديد هذا العام يتمثل في المسلسل الكرتوني “أنس AI”، الذي يخاطب الأسرة المصرية بأكملها وليس الأطفال فقط، موضحًا أنه يقدم معالجة تربوية وأخلاقية لمواقف حياتية يومية، بأسلوب يتناسب مع طبيعة الجيل الجديد ولغته.

وأضاف أن الدار وقّعت بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكان من ثمار هذا التعاون خروج المسلسل إلى النور، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلح “AI” لا يقتصر على المعنى التقني للذكاء الاصطناعي، بل يعكس أيضًا رمزية العصر الذي نعيشه، في ظل الحضور الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البيوت وتفاعل الأطفال معها بشكل يومي.