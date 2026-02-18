قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
مسلسل كرتوني ضمن خطة "الإفتاء" لنشر الوعي الديني في رمضان|تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان يمثل موسمًا للخير والبركة والرحمة، مشيرًا إلى حرص الدار على مواكبة احتياجات المجتمع خلال الشهر الكريم من خلال خطة متكاملة تجمع بين استمرار دورها في بيان الأحكام الشرعية، وتقديم خدمات نوعية تستجيب لمتطلبات الواقع.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدار تشهد زيادة ملحوظة في عدد الاستفسارات خلال شهر رمضان، سواء عبر الحضور المباشر إلى مقرها، أو من خلال الخط الساخن الذي يستقبل الاتصالات المباشرة والمسجلة، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تتيح للجمهور سهولة التواصل وطلب الفتوى.

وكشف أمين الفتوى عن إطلاق عمل نوعي جديد هذا العام يتمثل في المسلسل الكرتوني “أنس AI”، الذي يخاطب الأسرة المصرية بأكملها وليس الأطفال فقط، موضحًا أنه يقدم معالجة تربوية وأخلاقية لمواقف حياتية يومية، بأسلوب يتناسب مع طبيعة الجيل الجديد ولغته.

وأضاف أن الدار وقّعت بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكان من ثمار هذا التعاون خروج المسلسل إلى النور، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلح “AI” لا يقتصر على المعنى التقني للذكاء الاصطناعي، بل يعكس أيضًا رمزية العصر الذي نعيشه، في ظل الحضور الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البيوت وتفاعل الأطفال معها بشكل يومي.

