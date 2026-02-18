قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أمين الفتوى يكشف خطة "الإفتاء" لنشر الوعي الديني في رمضان

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية
البهى عمرو

قال الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر رمضان شهر خير وبركة ورحمة، مؤكدًا حرص الدار خلال هذا الشهر الكريم على تلبية احتياجات الناس ومواكبة متطلبات الواقع، من خلال خطة معلنة تتضمن تقديم خدمات نوعية إلى جانب استمرار دورها في بيان الأحكام الشرعية للسائلين.

وأوضح أمين الفتوى، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي أن الدار تشهد خلال رمضان زيادة ملحوظة في عدد الاستفسارات، سواء من خلال الحضور المباشر إلى مقرها، أو عبر الخط الساخن الذي يستقبل الاتصالات المباشرة والمسجلة، فضلًا عن الخدمات الإلكترونية المتاحة للجمهور.

وفي سياق متصل، كشف عبدالكريم عن عمل نوعي جديد تقدمه الدار هذا العام، يتمثل في المسلسل الكرتوني "أنس AI"، وهو عمل يخاطب الأسرة المصرية كاملة، وليس الأطفال فقط، موضحًا أنه يقدم معالجة تربوية وأخلاقية لعدد من المواقف الحياتية التي نواجهها يوميًا، بأسلوب يتناسب مع طبيعة الجيل الجديد.

وأضاف أن الدار وقّعت بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكان من ثمار هذا التعاون خروج المسلسل إلى النور، موضحا أن استخدام مصطلح "AI" لا يُقصد به المعنى التقني للذكاء الاصطناعي فحسب، بل يعكس رمزية العصر الذي نعيشه، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في كل بيت ويتعامل معه الأطفال بشكل يومي وعلى نطاق واسع.

أمين الفتوى الإفتاء رمضان الإفتاء المصرية

