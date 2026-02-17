تاياني: إيطاليا ستشارك بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام بشأن غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا ستشارك بصفة مراقب في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بشأن غزة المقرر عقده بعد غد الخميس في واشنطن.

وأكد تاياني -في إحاطة إعلامية أمام مجلس النواب الإيطالي- أن غياب إيطاليا عن مناقشة السلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط سيكون مخالفًا لنص وروح المادة 11 من الدستور الإيطالي التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات.

وأوضح تاياني، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن حكومة بلاده رأت أنه من المناسب قبول دعوة الإدارة الأمريكية لحضور الاجتماع الأول لمجلس السلام بصفة مراقب، مما يعد حلًا متوازنًا ويحترم القيود الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قد فوضت تاياني لحضور الاجتماع في العاصمة الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن روما قد أبلغت واشنطن بضرورة احترام المادة الواردة في الدستور الإيطالي التي تنص على أن إيطاليا لا يمكنها الانضمام إلى الهيئات الدولية إلا إذا كانت على قدم المساواة مع جميع الأعضاء الآخرين.

وأضاف تاياني إن إيطاليا ستكون مراقبًا في المجلس من أجل ضمان دور قيادي لغزة، مشددًا على أن هدف روما هو تهيئة الظروف المناسبة لحل الدولتين.

وأشار تاياني إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد أيضًا مشاركته في اجتماع واشنطن بصفة مراقب.

وشدد تاياني على إدانة الحكومة الإيطالية لجميع محاولات ضم الضفة الغربية بعد أن منحت إسرائيل المستوطنين ترخيصًا للقيام بذلك.