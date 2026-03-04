تباين في أسعار الدولار صباح اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وذلك بعد ارتفاعه أمس وكسره لحاجز ال 50 جنيهاً في بعض البنوك.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه كالتالي:

في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 49.81للشراء و 49,95 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

فيما جاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.



وجاء أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان عند 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.