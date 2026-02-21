قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تمور سيوة على كل طعم ولون.. إقبال كبير على شراء التمور فى شهر رمضان المبارك

أسامة العطار واقبال كبير على التمور
ايمن محمود

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتصدر تمور واحة سيوة المشهد داخل الأسواق، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء مختلف أنواع التمور، التي تعد ضيفًا أساسيًا على مائدة الإفطار في الشهر الكريم. 

فبين الجودة العالية والطعم المميز والتنوع الكبير، تحافظ تمور سيوة على مكانتها كواحدة من أشهر وأجود التمور في مصر.

تعدد الاصناف 

يقول أسامة  العطار 
ان واحة سيوة تتميز  بإنتاج أصناف متعددة من التمور، أبرزها تمر “السيوي” نصف الجاف، والتمر الرطب، إضافة إلى تمر “الفريحي ،والصعيدى   والمجدول وهي أنواع تلقى رواجًا واسعًا داخل محافظة مطروح وخارجها، نظرًا لمذاقها السكري الطبيعي وقيمتها الغذائية المرتفعة.

بلح بالمكسرات

 واضاف انا هناك انواع متغدده من التمور السيوية والذى تم أضافة لها المكسرات   بأنواعها المختلفة اللوز وعين الجمل بالإضافة إلى الشيكولاتة بأنواعها وكذلك بعض الاطعم بالفراولة. 

الإقبال على الشراء

واشار أسامة   أن الإقبال هذا العام بدأ مبكرًا مقارنة بالأعوام السابقة، مع حرص الأسر على شراء كميات مناسبة استعدادًا لرمضان.
مضيفا  إن حركة البيع تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، .

اسعار التمور 

واوضح اسامة العطار  أن الأسعار تختلف حسب النوع والجودة ودرجة التجفيف، إلا أنها ما زالت في متناول مختلف الفئات حيث يبدء الكيفو ب40  ويصل إلى 140 حسب الصنف والجودة  . 

التمور كهدايا

وأضاف أن هناك طلبًا متزايدًا على التمور المعبأة ، خاصة من قبل المصطافين وزوار مطروح الذين يحرصون على اصطحابها كهدايا لأقاربهم.

قيمة غذائية 


وقال ان.  تمور سيوة تتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الطبيعية والألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها الخيار الأمثل لبدء الإفطار بعد ساعات الصيام الطويلة، إذ تمد الجسم بالطاقة سريعًا وتساعد على تعويض نقص السوائل.

مناخ سيوة والجودة


واكد ايمن العطار ،   أن طبيعة المناخ في سيوة، وخصوبة التربة، واعتماد المزارعين على أساليب زراعية تقليدية متوارثة عبر الأجيال، كلها عوامل تسهم في الحفاظ على جودة التمور وتميزها.

دخول التمور فى اكلات متعددة


واشار ان  استخدام التمور لا يقتصر على تناولها كما هي، بل تدخل في إعداد العديد من الأطباق الرمضانية والحلويات الشعبية، مثل العجوة والمعمول والبلح المحشي بالمكسرات، ما يزيد من معدلات الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
واضاف ان  تمور سيوة تبقى عنوانًا للجودة والأصالة، وتنافس غيرها من التمور المستوردة سواء الليبية او السعودية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح التمور

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
لوتس سينا
تعفن إطارات السيارات
بيجو 406
