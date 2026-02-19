«قوة الإرادة وصناعة القرار».. ندوة توعوية بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بمطروح

نظّمت منطقة مطروح الأزهرية، ندوة توعوية موسعة بعنوان "قوة الإرادة وصناعة القرار"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "نلتقي لنرتقي وبتعاون مشترك مع مديرية التربية والتعليم، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة "وحدة حماية الطفل"، ومكتبة مصر العامة، ومديرية الشباب والرياضة.

​جاءت الفعالية بمشاركة الشيخ سمير خلاف، مدير إدارة التعليم الإعدادي بمنطقة مطروح الأزهرية، بتوجيه من الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمد العبد، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ورشا جمال، ممثلة صندوق مكافحة الإدمان، وبحضور أحمد ماهر، مدير المدرسة، والسيد قمر، مسؤول الأنشطة التربوية بإدارة مطروح التعليمية.

​استهدفت الندوة تعزيز مهارات الطلاب في مواجهة المؤثرات السلبية، وتدريبهم على فن "قول لا" للضغوط التي قد يتعرضون لها من رفقاء السوء.

وتناولت المحاور المطروحة دمج الوازع الديني بالمنظور التربوي والوقائي، لتوضيح مخاطر التدخين والإدمان وكيفية اتخاذ قرارات حازمة تحمي العقل والبدن.

وأجمع المتحدثون على أن قوة الإرادة هي المحرك الأساسي لبناء شخصية مستقلة قادرة على التمييز بين النافع والضار، بما يضمن مستقبلاً آمناً للشباب.

​شهد اللقاء تفاعلاً متميزاً من الطلاب، واختتم بتأكيد الجهات المشاركة على استمرار التكامل بين كافة قطاعات الدولة لتحصين الطلاب أخلاقياً وفكرياً، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية الذاتية كجزء أصيل من بناء الإنسان المصري ضمن فعاليات المبادرة.