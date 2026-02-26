ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بسوق الصاغة اليوم الخميس 26 فبراير

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، ارتفاعًا طفيفًا بمتوسط 10 جنيهات في مختلف الأعيرة، داخل سوق الصاغة، وسط تحركات محدودة في السعر العالمي للأوقية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7965 جنيهًا للبيع و7908 جنيهات للشراء.

ووفقًا لآخر تحديث على موقع آي صاغة، فقد جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

عيار 24 سجل نحو 7965 جنيهًا للبيع و7908 جنيهات للشراء.

عيار 21: 6970 جنيهًا للبيع و6920 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5974 جنيهًا للبيع و5931 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 55760 جنيهًا للبيع و55360 جنيهًا للشراء.

كما سجلت الأوقية (الأونصة) عالميًا نحو 5165 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي، لامست أسعار الذهب مستوى 5200 دولار للأوقية خلال التداولات الأوروبية، قبل أن تتراجع بشكل طفيف، في ظل استمرار حالة الترقب بالأسواق.

وفي هذا السياق، توقع بنك أوف أمريكا، في مذكرة صادرة الثلاثاء الماضي، أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة واستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع المحلي مدفوعًا بتحركات السعر العالمي، مع استمرار متابعة السوق لأي تطورات جديدة قد تؤثر على اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.



