ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع في السعودية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها اليوم الخميس 26 فبراير 2026، مسجلة صعودًا جديدًا مقارنة بأسعار أمس، بعدما كانت قد أنهت تعاملات الأمس أيضًا على زيادة. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، ما عزز الاتجاه العام الصعودي في أسواق المعدن الأصفر.

ويعكس هذا التحرك استمرار الزخم الإيجابي للذهب عالميًا، في ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ودعم مكاسب الأوقية في البورصات الدولية.


ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالي:

• عيار 24: 637.43 ريال سعودي

• عيار 21: 557.75 ريال سعودي

• عيار 18: 478.07 ريال سعودي

• الجنيه الذهب: 4,462 ريال سعودي.


ويُعد الذهب من أبرز المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام واسع على مستوى العالم، نظرًا لقدرته على الحفاظ على قيمته مع مرور الوقت.

كما يُنظر إليه كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين المالي، إذ يميل إلى الصمود أمام الأزمات مقارنة بالعديد من الأصول الأخرى.

ومع استمرار صعود الأوقية عالميًا، يبقى الاتجاه العام لأسعار الذهب في السعودية هو الارتفاع، مدعومًا بعوامل خارجية قوية، ما يرجّح بقاء الحركة في المسار الصاعد خلال المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات مؤثرة على الأسواق العالمية.

