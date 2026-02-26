الذهب يواصل الارتفاع في السعودية اليوم

واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها اليوم الخميس 26 فبراير 2026، مسجلة صعودًا جديدًا مقارنة بأسعار أمس، بعدما كانت قد أنهت تعاملات الأمس أيضًا على زيادة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، ما عزز الاتجاه العام الصعودي في أسواق المعدن الأصفر.

ويعكس هذا التحرك استمرار الزخم الإيجابي للذهب عالميًا، في ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ودعم مكاسب الأوقية في البورصات الدولية.



ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالي:

• عيار 24: 637.43 ريال سعودي

• عيار 21: 557.75 ريال سعودي

• عيار 18: 478.07 ريال سعودي

• الجنيه الذهب: 4,462 ريال سعودي.



ويُعد الذهب من أبرز المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام واسع على مستوى العالم، نظرًا لقدرته على الحفاظ على قيمته مع مرور الوقت.

كما يُنظر إليه كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين المالي، إذ يميل إلى الصمود أمام الأزمات مقارنة بالعديد من الأصول الأخرى.

ومع استمرار صعود الأوقية عالميًا، يبقى الاتجاه العام لأسعار الذهب في السعودية هو الارتفاع، مدعومًا بعوامل خارجية قوية، ما يرجّح بقاء الحركة في المسار الصاعد خلال المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات مؤثرة على الأسواق العالمية.