«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هتقلب الموازين.. جوجل تطلق خدمة جديدة إليك كيفية الاستفادة منها

لمياء الياسين

تواصل شركة جوجل توسيع استخدام أداة Nano Banana، والتي تُعد من أقوى أدوات توليد وتحرير الصور وذلك بواسطى الذكاء الاصطناعي حاليا. 

تطبيق خرائط جوجل

على الجانب الآخر يبدو أن شركة جوجل تخطط لدمجها وذلك داخل أحد أشهر تطبيقاتها، وهو تطبيق خرائط جوجل إلا أنه في المقابل قد تبدو الفكرة غير مألوفة للوهلة الأولى، إلا أن العديد من التقارير الحديثة قد أشارت إلى رصد العديد من السلاسل البرمجية وذلك داخل أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل، والتي تمهّد الطريق لإضافة Nano Banana إلى التطبيق.

على الجانب الاخر أما عن طريقة الاستخدام، فمن المتوقع أن تتيح الميزة إنشاء صور مستندة إلى مواقع حقيقية متوفرة عبر Street View، وذلك مع إمكانية إعادة تصميمها بعدة أساليب فنية مختلفة وفقًا للأوامر النصية والتي يحددها المستخدم. وبذلك يمكن تحويل العديد من أماكن واقعية إلى صور بطابع إبداعي أو خيالي.

في الوقت الحالي، يبقى السؤال هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى ميزة عملية واسعة الاستخدام، أم ستظل خيارًا ترفيهيًا ومحدود الانتشار و لكن وجود مؤشرات برمجية داخل التطبيق يشير إلى أن الإطلاق الرسمي قد لا يكون بعيدًا.

في السياق نفسه يصعب حاليًا التنبؤ بمدى انتشار هذه الميزة. قد تبقى أداةً متخصصةً لتجربة الصور، أو قد تتحول إلى طريقة جديدة لإنشاء محتوى إبداعي قائم على مواقع حقيقية. 

شركة جوجل الذكاء الاصطناعي خرائط جوجل تطبيق خرائط جوجل تحرير الصور الإطلاق الرسمي

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة إدخال هاتف لمحبسها لـ5 مارس

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بإزالة 30 حالة تعد على الزراعات

حادث تصادم أسيوط الجديدة

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الجديدة

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

