هتقلب الموازين.. جوجل تطلق خدمة جديدة إليك كيفية الاستفادة منها

تواصل شركة جوجل توسيع استخدام أداة Nano Banana، والتي تُعد من أقوى أدوات توليد وتحرير الصور وذلك بواسطى الذكاء الاصطناعي حاليا.

تطبيق خرائط جوجل

على الجانب الآخر يبدو أن شركة جوجل تخطط لدمجها وذلك داخل أحد أشهر تطبيقاتها، وهو تطبيق خرائط جوجل إلا أنه في المقابل قد تبدو الفكرة غير مألوفة للوهلة الأولى، إلا أن العديد من التقارير الحديثة قد أشارت إلى رصد العديد من السلاسل البرمجية وذلك داخل أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل، والتي تمهّد الطريق لإضافة Nano Banana إلى التطبيق.

ميزات أداة Nano Banana

على الجانب الاخر أما عن طريقة الاستخدام، فمن المتوقع أن تتيح الميزة إنشاء صور مستندة إلى مواقع حقيقية متوفرة عبر Street View، وذلك مع إمكانية إعادة تصميمها بعدة أساليب فنية مختلفة وفقًا للأوامر النصية والتي يحددها المستخدم. وبذلك يمكن تحويل العديد من أماكن واقعية إلى صور بطابع إبداعي أو خيالي.

في الوقت الحالي، يبقى السؤال هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى ميزة عملية واسعة الاستخدام، أم ستظل خيارًا ترفيهيًا ومحدود الانتشار و لكن وجود مؤشرات برمجية داخل التطبيق يشير إلى أن الإطلاق الرسمي قد لا يكون بعيدًا.

في السياق نفسه يصعب حاليًا التنبؤ بمدى انتشار هذه الميزة. قد تبقى أداةً متخصصةً لتجربة الصور، أو قد تتحول إلى طريقة جديدة لإنشاء محتوى إبداعي قائم على مواقع حقيقية.