لمحبي التصوير والفيديوهات هاتف جديد من فيفو يمكنك التفكير في سرائه

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Vivo X300 Ultra والمتوقع إطلاقه في مارس

على الجانب الاخر من المتوقع أن ياتي الهاتف مزودًا بكاميرا سوني الأولى من نوعها في العالم بدقة 200 ميجابكسل، ليتبعه هاتف Oppo Find X9 Ultra في أبريل.





ففي السياق نفسه على مدى السنوات القليلة الماضية، أطلقت شركة فيفو هاتفها الرائد من سلسلة ألترا بعد شهر تقريبًا من إطلاق أوبو لهاتفها ألترا في الصين. إلا أن هذا العام قد يكون مختلفًا، إذ يدّعي موقع Digital Chat Station الموثوق أن هاتف فيفو X300 ألترا سيُطرح قبل هاتف أوبو فايند X9 ألترا. إليكم نظرة على الموعد المتوقع لوصول هذه الأجهزة إلى السوق الصينية.

ميزات هاتفي Vivo X300 Ultra و Find X9 Ultra

أما عن موعد إطلاق هاتفي Vivo X300 Ultra و Find X9 Ultra فقد كشف موقع DCS أن هاتف Vivo X300 Ultra سيُعلن عنه في مارس، وتحديدًا في النصف الثاني من الشهر. ويزعم الموقع أن هذا الهاتف، المُزوّد ​​بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، سيحتوي على أول كاميرا رئيسية في العالم بدقة 200 ميجابكسل من نوع Sony LYT-901 . كما يُقال إنه سيضم عدسة تقريب بصري بيريسكوبية بتقريب 3.5x باستخدام مستشعر Samsung HPB بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى ما يُوصف بأنه أقوى كاميرا فائقة الاتساع في صناعة الهواتف الذكية.

هواتف فيفو

بحسب التقارير السابقة، ستُزوَّد هذه الكاميرا فائقة الاتساع بمستشعر سوني LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يضم الجهاز عدسة متعددة الأطياف بدقة 5 ميجابكسل . كما يُتوقع أن يكون هاتف X300 Ultra أول هاتف رائد في العالم مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل .

تزعم شركة DCS أن شهر مارس سيشهد أيضاً إطلاق هاتف Oppo Find N6 القابل للطي. وكشف تقرير حديث أنه من المقرر إطلاقه في 17 مارس . كما ذكر أن هاتف Find X9 Ultra سيُعلن عنه في أبريل.

موعد طرح هاتفي Vivo X300 Ultra و Find X9 Ultra

على الرغم من عدم ذكر ذلك في التسريب، إلا أن هناك احتمالًا أن يتم إطلاق هاتف X300 Ultra مع هاتف Vivo X300 Max ، وقد يتم إطلاق هاتفي Find X9 Ultra و Find X9s Pro معًا في شهر أبريل.

ومن المثير للاهتمام أن كلا الإصدارين من طراز Ultra سيُطرحان في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة. فبينما لم يظهر جهاز X9 Ultra بعد على أي منصة اعتماد عالمية، فقد حصل جهاز X300 Ultra على الموافقة في إندونيسيا وأوروبا ، مما قد يُشير إلى إطلاقه عالميًا في الربع الثاني من هذا العام.