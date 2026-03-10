محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

أصدر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم (9727) لسنة 2026، بشأن تحديد أسعار بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري بكافة مستودعات المحافظة.

يأتي هذا القرار استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار المواد البترولية، وبناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لضبط منظومة التوزيع وتحديد سقف سعري عادل للمواطنين.

وتضمن القرار تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة (12.5 كجم) ليكون 275 جنيهاً تسليم أرض المستودع، على أن يتم تسليمها للمواطنين خارج المستودع لأقصى مسافة بسعر 285 جنيهاً.

أما فيما يخص القطاع التجاري، فقد حدد القرار سعر أسطوانة البوتاجاز سعة (25 كجم) بمبلغ 550 جنيهاً تسليم أرض المستودع، بينما يبلغ سعر تسليمها النهائي للمستهلك خارج المستودع 565 جنيهاً.

ويسري هذا السعر على كافة أصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين العاملين في هذا القطاع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.