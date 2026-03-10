محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف على مستوى المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والعقيد تامر الرويني،مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، محذرًا من استغلال الأهالي واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدي على حقوقهم.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الـ24 ساعة لكافة المواقف بنطاق المحافظة، من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة لرصد المواقف وخطوط السير أولًا بأول، وشن حملات مكثفة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، بالإضافة إلى مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وشدد بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن فى تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التعريفة منعًا لاستغلال المواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين، ومتابعة حركة وخطوط السير، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.