محافظات

تعزيز ثقافة العمل التطوعي أبرز موضوعات مجلس عمداء كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماعه الدوري خلال شهر مارس 2026، برئاسة الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور يحيى عيد أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة، والعمل على تعريفهم بأهميته ودوره في تنمية المجتمع، وذلك من خلال زيادة مشاركتهم في القوافل الثقافية المتنقلة التي تستهدف القرى والمناطق النائية، إلى جانب استكمال تنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ ضرورة مشاركة الجامعة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمحاور الستة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تشمل محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية، ومحور الاستثمار في الثروة البشرية، ومحور التعليم والتعلم، ومحور الحوكمة، ومحور تمكين المرأة، ومحور ضمان الحقوق الإنجابية، وذلك في إطار الخطة التنفيذية المتكاملة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2026/ 2027.

كما شدد الدكتور يحيى عيد على أهمية حث طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 على المشاركة في الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية (ESSE) في نسخته الثالثة، والذي تم إطلاقه اعتبارًا من يناير 2026 ويستمر حتى نهاية يوليو 2026، وذلك بهدف توفير مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي وفقًا للمعايير العالمية للجودة والاعتماد.

في السياق ذاته، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ أهمية تفعيل التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال الآليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بهدف استثمار طاقات الشباب الجامعي في مجالات العمل التطوعي والتنمية المجتمعية، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش مجلس العمداء ضرورة التركيز على مخرجات البحث العلمي التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم وقطاع الصناعة، بما يحقق الاستفادة القصوى من نتائج الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور يحيى عيد، خلال الاجتماع، أهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة نحو التحول الرقمي للعمل الإداري داخل الجامعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، وتقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وفاعلية ودقة.

كما شدد رئيس جامعة كفر الشيخ على ضرورة الاهتمام بتسويق وترويج البرامج الدراسية التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة، وإبراز ما تتمتع به من مزايا تنافسية وفرص تعليمية وتدريبية متميزة، بما يسهم في جذب المزيد من الطلاب وتعزيز مكانة جامعة كفر الشيخ على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص إدارة الجامعة على مواصلة تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جامعة كفر الشيخ

