قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث موقف طلبات تقنين وضع اليد والتصالح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، إلى جانب بحث مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء بمختلف مدن المحافظة، في إطار العمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه الملفات وتذليل المعوقات أمام المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر الموقف الحالي لطلبات تقنين وضع اليد، والحالات التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لها وجارٍ استكمال باقي الإجراءات الخاصة بها، موجّهًا بسرعة إنهاء هذه الطلبات وفق الضوابط المقررة. كما شدد على ضرورة التدقيق الكامل في الإجراءات والالتزام بالضوابط المنظمة وفقًا للقانون رقم 168.

ووجّه محافظ البحر الأحمر كذلك بسرعة الانتهاء من المخطط المقترح لتخطيط المناطق العشوائية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لإنجاز ملف التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للأوضاع القائمة.

كما كلف المحافظ بعقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لوضع الضوابط النهائية لكافة التفاصيل المتعلقة بملف التقنين، وفق أحكام القانون رقم 168، بهدف توحيد الإجراءات وتوضيح الصورة بشكل كامل بما يساهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة.

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف الطلبات المقدمة والمعوقات التي تواجه إجراءات البت فيها. ووجّه بعقد اجتماع مع ممثلي الهيئة الهندسية لمناقشة المقترحات المختلفة وسبل تجاوز المعوقات، بما يحقق سرعة الإنجاز في هذا الملف.

وطالب محافظ البحر الأحمر بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن حصرًا دقيقًا للطلبات المتوقفة بسبب اشتراطات الهيئة الهندسية فقط، إلى جانب بيان الطلبات التي تنتظر صدور قرارات أو إجراءات لاستكمالها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتسريع معدلات الإنجاز.

حضر الاجتماع ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة القصير، ورئيس حي جنوب الغردقة، إلى جانب مدير عام الأملاك وعدد من المهندسين والمسؤولين عن ملفي التقنين والتصالح بالمحافظة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

فيستون ماييلي

حلم المونديال.. منتخب الكونغو يستدعي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

رونالدو

كريستيانو رونالدو يسعى لكسر لعنة كأس العالم في نسخة 2026

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد