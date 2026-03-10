متابعة لحظية.. محافظ جنوب سيناء يراقب تنفيذ التعريفة الجديدة للمحروقات

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار المحروقات، وذلك من خلال غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وأيمن عبد الغني، مدير مديرية التموين، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر المواد البترولية بالكميات الكافية، إلى جانب متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل، مؤكدًا ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة المعتمدة بجميع المواقف والمحطات؛ منعًا لأي تلاعب.

وشدد المحافظ ، على تكثيف الحملات الرقابية من جانب مديرية التموين وإدارات المواقف والوحدات المحلية؛ لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية.

كما وجّه المحافظ ، رؤساء المدن بمتابعة المواقف ومحطات الوقود ميدانيًا بشكل مستمر، والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ جنوب سيناء ، أن المحافظة تتابع تنفيذ التعريفة الجديدة يوميًا وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لضمان استقرار الخدمات، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، والحفاظ على انتظام حركة النقل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل . .