بطارية تدوم لساعات .. إليك أفضل سماعة ذكية لاسلكية في 2026

هل تبحث عن بديل متميز لسماعات AirPods Pro بالنسبة لمستخدمي Android الذين يطالبون بالتميز في جودة التصنيع والأداء الصوتي والتحكم والتصميم ومجموعة الميزات

تلتزم سماعات FreeBuds Pro 5 بعلبة شحن بيضاوية مألوفة ومع ذلك، فقد حسّنت هواوي العديد من التفاصيل بدقة.

سماعات AirPods Pro

تحتوي العلبة على ثلاث مجموعات من أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون بأحجام مختلفة.

,تُقدّم سماعات FreeBuds Pro 5 ثلاث طرق إدخال: الإيماءات بالتمرير، والتحكم بالتقريب والتكبير، وأوامر النقر. سيشعر مستخدمو AirPods Pro القدامى بالألفة الفورية مع الإيماءات بالتمرير والتقريب والتكبير، بينما يبقى النقر هو الطريقة القياسية في معظم أنظمة Android والبدائل الأخرى.

تتجاوز مجموعة الميزات عناصر التحكم الأساسية، وهي مصممة بوضوح لمنافسة AirPods Pro مباشرةً. إدارة المكالمات عبر إيماءات الرأس الرد أو الرفض بالإيماء أو الهز إلى جانب الضبط التلقائي لمستوى الصوت بناءً على مستويات الضوضاء المحيطة، تجعل FreeBuds Pro 5 من بين أكثر سماعات الأذن تكيفًا وذكاءً في فئتها.

في الواقع، قد تجعل ميزة الاتصال بجهازين في آنٍ واحد سماعات FreeBuds Pro 5 متفوقة على AirPods Pro في بيئات العمل متعددة الأجهزة. بالنسبة للمستخدمين الذين يعملون عبر أنظمة تشغيل مختلفة، مثل أولئك الذين يستخدمون جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows إلى جانب الأجهزة المحمولة، يُعد التبديل السلس بين المصادر فعالاً للغاية.

يمتد الصوت المكاني مع تتبع حركة الرأس ليشمل أي جهاز مقترن تقريبًا، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وهواتف Android، وحتى أجهزة iOS. يُعد هذا المستوى من التكافؤ في الميزات، بغض النظر عن المنصة، مثيرًا للإعجاب حقًا، ونادرًا بشكل ملحوظ في السوق الحالية.

تعد الميزة الوظيفية الوحيدة التي تتمتع بها سماعات AirPods Pro هي التحكم المباشر بالكاميرا من السماعات نفسها، وهو تنازل بسيط مقارنةً بمجموعة الميزات الأخرى. وباستثناء هذه الميزة، لا تقدم سماعات AirPods Pro أي تفوق وظيفي يُذكر.