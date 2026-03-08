قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الحاويات وتضغط على الصادرات المصرية للخليج
تكنولوجيا وسيارات

بطارية تدوم 37 ساعة.. إليك أفضل سماعة ذكية لاسلكية في 2026

سماعات Redmi Buds 8 Active
سماعات Redmi Buds 8 Active
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي سماعات Redmi Buds 8 Active في الصين.

 وتركز هذه السماعات اللاسلكية الجديدة على جودة الصوت، والاتصال المستقر، وعمر البطارية الطويل بسعر منخفض.

سماعات ريدمي بودز 8 

تستخدم سماعات الأذن محركًا ديناميكيًا كبيرًا بقطر 14.2 مم مزودًا بغشاء مطلي بالتيتانيوم.

و صُمم هذا النظام لتقديم صوت أكثر وضوحًا كما تدعم سماعات الأذن ترميز الصوت AAC، مما يساعد في الحفاظ على جودة الصوت أثناء التشغيل اللاسلكي.


ومن جانبها أضافت شاومي تقنية الحد من ضوضاء الرياح والتي تعمل بسرعات تصل إلى 6 أمتار في الثانية ويساعد هذا على تقليل الضوضاء عند الاستماع في الهواء الطلق أو أثناء الحركة. أما بالنسبة للمكالمات، فتستخدم سماعات الأذن ميكروفونين مع تقنية الذكاء الاصطناعي للحد من ضوضاء المكالمات المحيطة وتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات.ط

ميزات سماعات ريدمي بودز 8

تتميز سماعات Redmi Buds 8 Active (إصدار Vitality) بتصميم شبه داخل الأذن، وهو تصميم مشابه لتصميم سماعات Redmi Buds 8 Lite التي أُطلقت عالميًا مؤخرًا. تستقر السماعات برفق داخل الأذن، وهي مصممة للاستخدام اليومي وجلسات الاستماع الطويلة.
يُعدّ عمر البطارية أحد أبرز مزايا هذه السماعات. تحتوي كل سماعة أذن على بطارية بسعة 37 مللي أمبير. وتُشير شاومي إلى أن السماعات تُتيح ما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة. أما علبة الشحن، فتأتي ببطارية سعتها 475 مللي أمبير، ما يُتيح مع العلبة الوصول إلى مدة استماع إجمالية تصل إلى 37 ساعة.

أما بالنسبة للاتصال، فتدعم سماعات الأذن تقنية بلوتوث 5.4. يُسهم هذا الإصدار في تحسين استقرار الاتصال وكفاءة استهلاك الطاقة. كما تتميز سماعات الأذن بتصنيف IP54، مما يحميها من الغبار ورذاذ الماء من جميع الاتجاهات.

تدعم سماعات Redmi Buds 8 Active (إصدار Vitality) نظام Xiaomi HyperOS Connect، مما يتيح ميزات مثل البحث عن الأجهزة الذكية، والاتصال بجهازين في آنٍ واحد، ومشاركة الصوت، وظهور إشعارات الاقتران السريع عند استخدامها مع أجهزة Xiaomi المتوافقة. كما تعمل السماعات مع تطبيق Xiaomi Earbuds لتوفير إعدادات وتحكمات إضافية.

الأسعار والتوافر
 

يبلغ سعر سماعات Redmi Buds 8 Active (إصدار Vitality) 119 يوانًا . وتتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الأزرق الشفاف، والأسود غير اللامع، والأبيض الكريمي. ولم يُعلن بعد عن أي معلومات بخصوص إطلاقها عالميًا.

