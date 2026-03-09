سفير مصر السابق في تل أبيب: إيران وقعت في خطأ فادح ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن النخب الموجودة في إسرائيل أمريكا يستخدمون الدين في تحقيق أهدافهم، قائلاً:" الرئيس ترامب لديه مكتبه اسمه الإيمان، وجايب فيه قساوسة يدعوله وبيقولوله أن أي حد بيعارضك كأنه بيعارض الرب".



وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن الإنجيلية الأمريكية لديهم تصور أنه جيب أن تقوم دولة إسرائيل، وأن قيام هذه الدولة هو تحقيق لنبوءة، ما يدفعهم إلى تشجيع "ترامب" على الوقوف دائمًا بجانب إسرائيل، خاصة أن هؤلاء الإنجيليين هم الذين ساعدوا "ترامب" على الفوز في الانتخابات الرئاسية.



وأكد "سالم"، أن إسرائيل تسعى حاليًا إلى تدمير إيران ودخول الدول العربية في مواجهة مع "طهران، وأن ما قامت به إيران من هجمات على تلك الدول ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها، وهو خطأ فادح وقعت فيه إيران، متابعًا "أن أمريكا ستصبح مورد للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط، بعد ما الدولة تدخل في مواجهة عسكرية ضد إيران".

وأشار "سالم"، إلى أن هناك عملية لتوريط العرب في حرب قد تمتد إلى سنوات، على غرار الحرب الإيرانية العراقية، وأن إيران قامت بالاستعداد جيدًا لهذا الأمر، مطالبًا الدول العربية بضرورة الانتباه وعدم الانخراط فيما يجري.

