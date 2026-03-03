الديهي: الصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل يتسع بسرعة.. والأزمة قد تمتد لأوروبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتسع بسرعة، مشيرًا إلى أن الصواريخ الإيرانية استهدفت دول الخليج الست، بما في ذلك عُمان، وأثرت أيضًا على العراق والأردن ولبنان، بالإضافة إلى قبرص التي تعرضت قاعدة عسكرية بريطانية فيها للقصف.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة القلم، المذاع على فصائية "TeN"، أن حزب الله تدخل بإطلاق صواريخ على إسرائيل، ما أدى إلى هجوم إسرائيلي واسع على بيروت أسفر عن سقوط عدد من القادة، بينهم مسؤول كبير يُرجح أنه رئيس المخابرات في الحزب، ما تسبب في أزمة داخلية للحكومة اللبنانية.

وأكد نشأت الديهي أن الأزمة قد تمتد لتشمل دولًا أوروبية، مع استعداد فرنسا وألمانيا للدفاع عن قبرص، وربما تدخل اليمن ودول أخرى، محذرًا من أن المشهد الحالي يشبه بدايات الحرب العالمية الثانية، حيث تتسع النزاعات تدريجيًا دون ضجيج، مشددًا على خطورة اتخاذ قرارات مبنية على تقديرات خاطئة وسط الفوضى الإقليمية.