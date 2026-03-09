قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
توك شو

محمود عزت: تجسيد شخصية الإرهابي يتطلب فهما عميقا لدوافعه النفسية والفكرية

شريف منير
شريف منير
رنا عبد الرحمن

أكد الفنان محمود عزت أن تقديم أدوار الشر، خاصة الشخصيات المرتبطة بالفكر المتطرف، يعد من أصعب التحديات التي قد تواجه أي ممثل، موضحًا أن نجاح الفنان في هذه النوعية من الأدوار يتطلب فهمًا عميقًا لدوافع الشخصية وطريقة تفكيرها، حتى يتمكن من تقديمها بشكل واقعي ومقنع أمام الجمهور.

وخلال لقائه في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح عزت، أن الممثل عندما يجسد شخصية شريرة لا بد أن يتعامل معها من داخلها، وأن يحاول تبني منطقها وأفكارها خلال الأداء، حتى وإن كان يرفضها تمامًا في حياته الشخصية. وأضاف أنه كمواطن يقف ضد الفكر الإرهابي والجماعات المتطرفة، لكن كممثل عليه أن يتقمص الشخصية بكل تفاصيلها حتى تصل للمشاهد بشكل صادق.

وتحدث الفنان عن تجربته في مسلسل رأس الأفعى، مشيرًا إلى أنه عندما علم بترشيحه لتجسيد شخصية «طه وهدان»، أحد قيادات الجماعة الإرهابية في العمل، حرص على البحث عن خلفية الشخصية وفهم طبيعتها بشكل أعمق، حتى يستطيع تقديمها بصورة درامية دقيقة.

وأشار إلى أن الشخصية التي يقدمها كانت مسؤولة عن ملف التربية داخل الجماعة، كما أنها كانت تعمل أستاذًا في كلية الزراعة، وهو ما منحها تأثيرًا فكريًا كبيرًا داخل التنظيم. 

وأضاف أن أكثر ما أثار دهشته في تكوين هذه الشخصية هو استعدادها للتضحية بكل شيء في سبيل أفكارها، حتى لو كان ذلك على حساب أقرب الناس إليها.

وأوضح عزت أن هذه النوعية من الشخصيات تمتلك تركيبة نفسية معقدة وغير سوية، لكنها في الوقت نفسه لا تظهر شرها بشكل مباشر، بل تخفيه خلف مظهر هادئ وابتسامة دائمة، مؤكدًا أن هذا التناقض بين المظهر الهادئ والحقيقة الداخلية للشخصية هو ما يجعل تجسيدها تمثيليًا أكثر صعوبة وتحديًا.

ويشارك في بطولة مسلسل رأس الأفعى النجم أمير كرارة إلى جانب مجموعة من النجوم، من بينهم كارولين عزمي وأحمد غزي وشريف منير ومراد مكرم، كما يشهد العمل عودة الفنانة ماجدة زكي إلى الشاشة بعد غياب تجاوز أربع سنوات.

المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ويتناول العمل في إطار درامي مشوق قضايا تتعلق بخطورة الفكر المتطرف وتأثيره على الأفراد والمجتمع.

شريف منير رأس الافعى الجماعة الارهابية اكسترا نيوز

