هتقلب الموازيين ..واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة إليك أهم تفاصيلها

لمياء الياسين


قد يُطلق تطبيق واتساب قريبًا باقة اشتراك جديدة للمستخدمين العاديين. ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo ، تعمل منصة المراسلة على خطة مميزة تُسمى واتساب بلس، والتي قد تُضيف مزايا إضافية للمشتركين.

يشير التقرير إلى أن تطبيق واتساب بلس قيد التطوير حاليًا لأنظمة أندرويد وiOS. ومن المتوقع أن تُضيف خطة الاشتراك خياراتٍ عديدة تُمكّن المستخدمين من تخصيص مظهر التطبيق، بما في ذلك سمات جديدة ، وألوان مميزة، ومجموعة من أيقونات التطبيق البديلة

قد يحصل المستخدمون، بحسب التقارير، على إمكانية الوصول إلى حوالي أربعة عشر تصميمًا إضافيًا للأيقونات، بالإضافة إلى خيارات ألوان أكثر للواجهة. ومن الميزات الأخرى قيد الدراسة إمكانية تثبيت المزيد من المحادثات في قائمة الدردشة.

 تطبيق واتساب

يُتيح تطبيق واتساب حاليًا للمستخدمين تثبيت ثلاث محادثات فقط في أعلى صندوق الوارد. مع واتساب بلس، قد يرتفع هذا الحد إلى 20 محادثة مثبتة. بالنسبة لمن يديرون العديد من المحادثات المهمة، قد يُسهّل هذا الحد الأعلى إبقاء المحادثات الرئيسية ظاهرة.

 تنبيهات صوتية حصرية

من المتوقع أيضاً أن تُضيف باقة الاشتراك تنبيهات صوتية حصرية. قد تكون هذه النغمات متاحة فقط للمشتركين المدفوعين، وقد تُساعد في تمييز مكالمات واتساب عن الإشعارات الصادرة من التطبيقات الأخرى.

قد يُضيف واتساب بلس عناصر إضافية تهدف إلى جعل المحادثات أكثر تعبيرًا. سيتمكن المشتركون من الوصول إلى حزم ملصقات غير متوفرة في النسخة العادية من التطبيق. كما قد تصبح بعض ردود الفعل على الرسائل أكثر تفاعلية، مما يُضفي عمقًا بصريًا على المحادثات.

تطبيق واتساب

 خطة الاشتراك

تشير التقارير إلى إمكانية إضافة المزيد من الميزات إلى خطة الاشتراك مع مرور الوقت. ومع ذلك، ستبقى تجربة المراسلة الأساسية مجانية. وسيظل إرسال الرسائل، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الوسائط، والمحادثات الجماعية، وأدوات الخصوصية متاحة لجميع المستخدمين مجانًا.

لم تُؤكد واتساب حتى الآن سعر باقة "بلس" أو موعد إطلاقها. وقد تتغير الميزات المذكورة في التقارير الأولية قبل إتاحة الاشتراك للجمهور.

