محافظات

"التكنولوجيا الرقمية ودورها في محو الأمية الصحية" ندوة بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بنشر الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الاستفادة من التطور التكنولوجي في دعم المعرفة الصحية، نظم مجمع إعلام الداخلة ندوة تثقيفية بعنوان "التكنولوجيا الرقمية ودورها في محو الأمية الصحية"،  جاءت الندوة وفق توجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.


 حاضر في الندوة مدير عام الإدارة الصحية بمركز الداخلة الدكتور عبدالله كامل ،  والدكتورة جمالات محمود أخصائي النساء والتوليد ومسؤول التثقيف الصحي بمجمع الداخلة الطبي  . بمشاركة  عدد من القيادات التنفيذية والتربوية،  والرائدات الريفيات وطلاب المدارس .


تناولت الندوة أهمية التكنولوجيا 
الرقمية في نشر المعلومات الصحية الصحيحة، خاصة في ظل التطور الكبير في وسائل الاتصال وانتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت من أهم المصادر التي يلجأ إليها المواطن للحصول على المعلومات الصحية.
وأكدت الندوة أن محو الأمية الصحية لا يقتصر فقط على القدرة على القراءة والكتابة، بل يشمل أيضًا قدرة الفرد على فهم المعلومات الصحية واتخاذ قرارات سليمة تتعلق بصحته وصحة أسرته، وهو ما يمكن دعمه بشكل كبير من خلال استخدام الوسائل الرقمية المختلفة.


كما استعرضت الندوة دور التطبيقات الصحية والمنصات الرقمية في تقديم التوعية الصحية، مثل متابعة الحالة الصحية، والحصول على الاستشارات الطبية، والتعرف على طرق الوقاية من الأمراض، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين.


وأشارت الندوة إلى ضرورة توخي الحذر عند الحصول على المعلومات الصحية عبر الإنترنت، والتأكد من مصادرها الموثوقة، لتجنب الشائعات أو المعلومات الطبية المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الأفراد.


كما أكدت على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، خاصة الشباب، للاستفادة من التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات الصحية السليمة، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.


وبينت الندوة أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا مهمًا في دعم الجهود التي تقدمها  الدولة والمؤسسات الصحية لنشر الوعي الصحي بين المواطنين، من خلال إتاحة ونشر  المعلومات الطبية الصحيحه و الموثوقة وتقديم الخدمات الصحية الرقمية التي تساعد الأفراد على متابعة حالتهم الصحية من اكثر من برنامج  واتخاذ قرارات صحية سليمة.


وأكدت الندوة على أنه على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية لاينبغي أن تحل محل الاستشارات الشخصية ، إلا أنها مهمة للغاية في أوقات الأزمات وسوف تستمر في تقديم الرعاية الصحية عندما تكون محدودة أو غير متاحة .


وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة إعداد وتطوير منصات رقمية موثوقة تتضمن معلومات طبية صحيحة لمكافحة المعلومات الطبية المضللة،  وإعداد الممارسين الصحيين رقميا لتعزيز دورهم في التوعية وتقديم معلومات طبية عن بعد ، بالإضافة لوضع معايير صارمة  لحماية بيانات المرضى من أجل زيادة الثقة في الأدوات الرقمية .


أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد ، في حضور محمود عزت مسؤول الأنشطة بالمجمع، ومروة محمد الاعلامية بالمجمع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

