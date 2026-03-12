بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بشرى

تألقت بشرى في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت جيبة باللون الأسود ونسقت معها جاكت طويل باللون النبيتي، مما كشف عن ذوقها الأنيق في أختيار الأزياء.

أنتعلت بشرى بوت طويل باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارت البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.