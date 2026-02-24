مغادرة 12 مقاتلة أمريكية من طراز إف 22 تجاه الشرق الأوسط| إعلام بريطاني يكشف التفاصيل

أفاد إعلام بريطاني، بمغادرة 12 مقاتلة أمريكية من طراز إف 22 تجاه الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن خيار الرئيس دونالد ترامب الأول بشأن إيران هو الدبلوماسية دائما ، مضيفا " لكنه جاهز لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- إن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.