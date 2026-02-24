البيت الأبيض لإيران : جاهزون لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر



أكد البيت الأبيض أن خيار الرئيس دونالد ترامب الأول بشأن إيران هو الدبلوماسية دائما ، مضيفا " لكنه جاهز لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق ؛أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- إن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

كما أعربت ماو عن أملها في أن "تغتنم" جميع الأطراف فرص السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مضيفة :" ندعم أي جهود تُفضي إلى السلام، وفي الأيام الأخيرة، فُتح باب الحوار في الأزمة الأوكرانية، وتحافظ الأطراف المختلفة على زخم الحوار"، واصفةً الحوار والتفاوض بأنهما "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة".

وأضافت: "نأمل أن تغتنم جميع الأطراف الفرص المتاحة لتحقيق اتفاق سلام شامل ودائم. الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في دفع عجلة التسوية السياسية للأزمة".

كما صرح ماو، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد استفادت من الحرب، بأن "موقف بكين موضوعي وواضح... فنحن ندعو دائمًا إلى إنهاء القتال".

وأضافت: "لن تُؤجج الصين الوضع ولن تستغله أبدًا لتحقيق مصالحها، ولن نقبل تبادل الاتهامات".

ومن المقرر أن تجتمع وفود من إيران والولايات المتحدة مجدداً في جنيف، سويسرا، يوم الخميس المقبل لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتكهنات باندلاع حرب وشيكة.

وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عمل عسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 10 إلى 15 يوماً.