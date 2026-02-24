قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
أخبار العالم

البيت الأبيض لإيران : جاهزون لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمود نوفل


أكد البيت الأبيض أن خيار الرئيس دونالد ترامب الأول بشأن إيران هو الدبلوماسية دائما  ، مضيفا " لكنه جاهز لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق ؛أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- إن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

كما أعربت ماو عن أملها في أن "تغتنم" جميع الأطراف فرص السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مضيفة :" ندعم أي جهود تُفضي إلى السلام، وفي الأيام الأخيرة، فُتح باب الحوار في الأزمة الأوكرانية، وتحافظ الأطراف المختلفة على زخم الحوار"، واصفةً الحوار والتفاوض بأنهما "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة".

وأضافت: "نأمل أن تغتنم جميع الأطراف الفرص المتاحة لتحقيق اتفاق سلام شامل ودائم. الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في دفع عجلة التسوية السياسية للأزمة".

كما صرح ماو، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد استفادت من الحرب، بأن "موقف بكين موضوعي وواضح... فنحن ندعو دائمًا إلى إنهاء القتال".

وأضافت: "لن تُؤجج الصين الوضع ولن تستغله أبدًا لتحقيق مصالحها، ولن نقبل تبادل الاتهامات".

ومن المقرر أن تجتمع وفود من إيران والولايات المتحدة مجدداً في جنيف، سويسرا، يوم الخميس المقبل لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتكهنات باندلاع حرب وشيكة.

وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عمل عسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 10 إلى 15 يوماً.

