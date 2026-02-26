قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. حملات حاسمة للانضباط المرورى وضبط 342 مخالفة متنوعة| صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

شنت إدارة مرور أسوان حملات حاسمة ومكثفة على مدار أربعة أيام متتالية، من السبت إلى الثلاثاء، لإحكام السيطرة المرورية والتصدى لجميع أشكال المخالفات، خاصة مخالفات عربات التوك توك والمركبات المسببة للإزعاج.

يأتى ذلك فى ضوء التنسيق المتواصل بين المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، عقب جولاته الميدانية المفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية.

كان محافظ أسوان شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وعدم التهاون مع المخالفين، حيث وجه بسحب تراخيص العربات والمركبات التى تتسبب فى إصدار أصوات مزعجة، وعدم إعادة تسليمها إلا بعد سداد الغرامات المقررة قانوناً، وإزالة أسباب المخالفة وتلافى مصادر الإزعاج ورفع الشكمان المخالف.

 

حملات مرورية

ووجه المهندس عمرو لاشين بمواصلة تنفيذ الحملات بشكل يومى فى مختلف المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، ويعيد الشكل الحضارى اللائق بعروس المشاتى.

هذا وقد استهدفت الحملات عدداً من المحاور الحيوية والشوارع الداخلية والرئيسية، شملت محيط محطة كوم أمبو، وميدان المحطة بمدينة أسوان، وكورنيش النيل، وشارع المطار، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الهدوء العام.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 342 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 39 دراجة نارية بدون تراخيص، و101 حالة لإصدار أصوات مزعجة، و44 حالة وقوف عشوائى، و12 سيارة متهالكة ومتروكة فى الشوارع العامة، و130 حالة بدون رخصة قيادة، و16 مركبة توك توك.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مقر إطعام جمعية الأورمان بـ" إمبابة"

رسامة كهنة جدد

الأنبا إيلاريون يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية البحيرة .. صور

التضامن

وزيرة التضامن تتفقد وحدة إطعام «المحروسة» بمؤسسة يمن الخيرية بالوراق

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

فيديو

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد