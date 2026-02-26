فى أسوان.. حملات حاسمة للانضباط المرورى وضبط 342 مخالفة متنوعة| صور

شنت إدارة مرور أسوان حملات حاسمة ومكثفة على مدار أربعة أيام متتالية، من السبت إلى الثلاثاء، لإحكام السيطرة المرورية والتصدى لجميع أشكال المخالفات، خاصة مخالفات عربات التوك توك والمركبات المسببة للإزعاج.

يأتى ذلك فى ضوء التنسيق المتواصل بين المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، عقب جولاته الميدانية المفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية.

كان محافظ أسوان شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وعدم التهاون مع المخالفين، حيث وجه بسحب تراخيص العربات والمركبات التى تتسبب فى إصدار أصوات مزعجة، وعدم إعادة تسليمها إلا بعد سداد الغرامات المقررة قانوناً، وإزالة أسباب المخالفة وتلافى مصادر الإزعاج ورفع الشكمان المخالف.

حملات مرورية

ووجه المهندس عمرو لاشين بمواصلة تنفيذ الحملات بشكل يومى فى مختلف المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، ويعيد الشكل الحضارى اللائق بعروس المشاتى.

هذا وقد استهدفت الحملات عدداً من المحاور الحيوية والشوارع الداخلية والرئيسية، شملت محيط محطة كوم أمبو، وميدان المحطة بمدينة أسوان، وكورنيش النيل، وشارع المطار، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الهدوء العام.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 342 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 39 دراجة نارية بدون تراخيص، و101 حالة لإصدار أصوات مزعجة، و44 حالة وقوف عشوائى، و12 سيارة متهالكة ومتروكة فى الشوارع العامة، و130 حالة بدون رخصة قيادة، و16 مركبة توك توك.