حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
برلمانية: مصر تتمسك بالمفاوضات لحل الخلافات الدولية.. وتتحرك لحماية أبنائها في الخارج

محمد الشعراوي

وجّهت سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية ووزارة الخارجية على موقفهما المسؤول إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، وآخرها الضربة العسكرية الإسرائيلية–الأمريكية ضد إيران، مؤكدة أن الدولة المصرية تتعامل مع المشهد برؤية متوازنة تجمع بين الحكمة والحزم.

وأشادت بما ورد في البيان الرسمي لوزارة الخارجية بشأن المتابعة الدقيقة لأوضاع الجاليات المصرية في عدد من دول المنطقة، لاسيما في طهران وتل أبيب، مشيرة إلى أن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية مع رؤساء البعثات المصرية تعكس حرص الدولة الكامل على سلامة المواطنين المصريين بالخارج، ورفع درجة الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وأكدت أن دعوة وزارة الخارجية للمواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، إلى جانب استمرار المتابعة اللحظية للتطورات، تمثل نموذجًا لمسؤولية الدولة تجاه أبنائها في الداخل والخارج.

وشددت النائبة على أن مصر عبّرت بوضوح عن رفضها لكافة أشكال التصعيد العسكري، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لن يحقق استقرارًا دائمًا، وأن المفاوضات والحلول الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مزيدًا من الأزمات.

وأكدت أهمية تحرك دولي جاد يدعم الجهود المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة صراعات أوسع تهدد استقرار الجميع.

النائبة سچى عمرو هندي البرلمان مجلس النواب الحرب على إيران

