برلماني: نصر أكتوبر سيظل رمزا لعزة وكرامة المصريين

أكد النائب سعيد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستظل خالدة في وجدان الأمة المصرية، باعتبارها واحدة من أعظم المحطات الوطنية التي جسدت قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى إنجازات، واليأس إلى أمل، والانكسار إلى نصر مبين.

وأوضح العماري أن ملحمة أكتوبر التي سطرها أبطال القوات المسلحة بدمائهم الطاهرة ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، مؤكدًا أنها أثبتت للعالم أجمع عبقرية المقاتل المصري وكفاءته في التخطيط والتنفيذ، وقدرته على استرداد الأرض وصون التراب الوطني بكل شجاعة وإصرار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في وجدان المصريين، تلهمهم في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية من مؤامرات داخلية وخارجية يؤكد صلابة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها الوطنية.

وأكد العماري أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت حكمة بالغة وقدرة كبيرة على إدارة الأزمات برؤية استراتيجية واضحة، نجحت في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وصون مقدراتها، والمضي قدمًا نحو التنمية الشاملة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رسالة متجددة للأجيال بأن مصر قادرة دائمًا على تجاوز الصعاب، وأن وحدة الشعب والجيش هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره