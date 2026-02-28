قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: نصر أكتوبر سيظل رمزا لعزة وكرامة المصريين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب سعيد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستظل خالدة في وجدان الأمة المصرية، باعتبارها واحدة من أعظم المحطات الوطنية التي جسدت قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى إنجازات، واليأس إلى أمل، والانكسار إلى نصر مبين.

وأوضح العماري أن ملحمة أكتوبر التي سطرها أبطال القوات المسلحة بدمائهم الطاهرة ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، مؤكدًا أنها أثبتت للعالم أجمع عبقرية المقاتل المصري وكفاءته في التخطيط والتنفيذ، وقدرته على استرداد الأرض وصون التراب الوطني بكل شجاعة وإصرار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في وجدان المصريين، تلهمهم في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية من مؤامرات داخلية وخارجية يؤكد صلابة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها الوطنية.

وأكد العماري أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت حكمة بالغة وقدرة كبيرة على إدارة الأزمات برؤية استراتيجية واضحة، نجحت في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، وصون مقدراتها، والمضي قدمًا نحو التنمية الشاملة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رسالة متجددة للأجيال بأن مصر قادرة دائمًا على تجاوز الصعاب، وأن وحدة الشعب والجيش هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره

مجلس النواب البرلمان النواب العاشر من رمضان اخبار البرلمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

