التذاكر اقتربت من النفاد.. اقبال جمهور الزمالك على دعم الفريق أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن إقبال الجمهور على شراء تذاكر نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام بيراميدز الحاسمة في الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “تذاكر الزمالك لمباراة بيراميدز اقتربت من النفاذ وسط إقبال جماهيري كبير لحضور اللقاء”.

ويسعي الزمالك للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري حين يحل ضيفا على بيراميدز في قمة مباريات الجولة الـ19 للمسابقة، والتي تشهد مواجهة صعبة للأهلي أمام زد.

وتقام مباريات هذه الجولة علي ثلاثة أيام، حيث تبدأ اليوم السبت بمواجهات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، والأهلي وزد، وطلائع الجيش وحرس الحدود، والإسماعيلي والجونة.

وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي إنبي مع المصري، وبيراميدز مع الزمالك، ومودرن سبورت مع بتروجيت، والبنك الأهلي مع سموحة.

وتختتم هذه الجولة بمباراتين يوم الاثنين المقبل، وهما الإتحاد السكندري مع غزل المحلة، وفاركو مع كهربا الإسماعيلية .