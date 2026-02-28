قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عمر جابر وخوان بيزيرا لاعبا الزمالك جاهزان بشكل كامل لمباراة بيراميدز غدا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن جاهزية اللاعبين عمر جابر وخوان بيزيرا لاعبا الزمالك جاهزان بشكل كامل لمباراة بيراميدز.

الزمالك وبيراميدز 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمر جابر وخوان بيزيرا لاعبا الزمالك جاهزان بشكل كامل لمباراة بيراميدز غدا".

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين حكمًا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 14 مارس المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاون حكم الساحة، كل من: الإيفواريان أدو هيرمان وإيبا ميدراد إيتين مساعدين، بالإضافة إلى التوجولي أكليسو جناما حكمًا رابعًا.

وتم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونه ماريا باكيتا سانكيلا من موريشيوس.

واختار "كاف" الجابوني موسودجي نجوما علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الأنجولي إيناسو مانويل كانديدو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

خوان بيزيرا الزمالك عمر جابر الاهلي بيراميدز

