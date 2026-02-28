نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ بحمام السباحة الأوليمبي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
​في خطوة جديده تهدف إلى رفع معايير السلامة والأمان للأعضاء والفرق الرياضية، أعلن نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش عن تشغيل وحدات إسعاف وطوارئ طبية متكاملة بجوار حمام السباحة الأوليمبي بمدينة نصر، ووحدة مماثلة بفرع التجمع الخامس، مع تفعيل نظام رقابة طبية يبدأ من الساعة الأولى للنشاط. من لحظة وصول أول عضو للنادي لاستخدام حمامات السباحة او بدء التدريبات الصباحيه  و حتي خروج اخر ممارس للنشاط.

و​أكدت إدارة النادي أن هذه الوحدات ليست مجرد تجهيزات إنشائية، بل هي منظومه عمل حيه تحت إدارة متخصصه من اللجنه الطبية بالنادي، وذلك في جاهزية تامة بتواجد مسعفين مدربين مع تجهيزات طبية قياسية تشمل اسطوانات الاوكسجين  و اجهزة الإنعاش القلبي الرئوي و ادوات التعامل مع الاصابات مع مراعاة تخصيص مسعفين سيدات في الفترات الخاصة بسباحة سيدات النادي.

وأوضحت إدارة النادي أنه لضمان ​سرعة الاستجابة: تم اختيار مواقع الوحدات لتكون في قلب منطقة حمامات السباحة، وتم تشغيل وحدة الطوارئ بفرع التجمع الخامس بذات المواصفات والكوادر الطبية، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع أعضاء النادي، وذلك بهدف توفير بيئة رياضية آمنة تحت شعار "زهور أمن".

ولفتت الادارة إلى أن نادي الزهور ​يستمر في ريادته للأندية الرياضية المصرية من خلال الجمع بين التطوير الإنشائي والخدمي، مع التركيز على السلامة العامة كركيزة أساسية لخدمة أعضائه وقطاع البطولة لديه.

جدير بالذكر أن نادي الزهور له السبق في اطلاق العديد من المبادرات المهمة التي تهدف لتعزيز منظومة السلامة حيث سبق له تقديم أول جولف كار إسعاف مجهز بأفضل التجهيزات الطبية بطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى في فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس.

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

مرور الشرقية

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

ألفا روميو

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

