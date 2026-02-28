نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ بحمام السباحة الأوليمبي

​في خطوة جديده تهدف إلى رفع معايير السلامة والأمان للأعضاء والفرق الرياضية، أعلن نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش عن تشغيل وحدات إسعاف وطوارئ طبية متكاملة بجوار حمام السباحة الأوليمبي بمدينة نصر، ووحدة مماثلة بفرع التجمع الخامس، مع تفعيل نظام رقابة طبية يبدأ من الساعة الأولى للنشاط. من لحظة وصول أول عضو للنادي لاستخدام حمامات السباحة او بدء التدريبات الصباحيه و حتي خروج اخر ممارس للنشاط.

و​أكدت إدارة النادي أن هذه الوحدات ليست مجرد تجهيزات إنشائية، بل هي منظومه عمل حيه تحت إدارة متخصصه من اللجنه الطبية بالنادي، وذلك في جاهزية تامة بتواجد مسعفين مدربين مع تجهيزات طبية قياسية تشمل اسطوانات الاوكسجين و اجهزة الإنعاش القلبي الرئوي و ادوات التعامل مع الاصابات مع مراعاة تخصيص مسعفين سيدات في الفترات الخاصة بسباحة سيدات النادي.

وأوضحت إدارة النادي أنه لضمان ​سرعة الاستجابة: تم اختيار مواقع الوحدات لتكون في قلب منطقة حمامات السباحة، وتم تشغيل وحدة الطوارئ بفرع التجمع الخامس بذات المواصفات والكوادر الطبية، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع أعضاء النادي، وذلك بهدف توفير بيئة رياضية آمنة تحت شعار "زهور أمن".

ولفتت الادارة إلى أن نادي الزهور ​يستمر في ريادته للأندية الرياضية المصرية من خلال الجمع بين التطوير الإنشائي والخدمي، مع التركيز على السلامة العامة كركيزة أساسية لخدمة أعضائه وقطاع البطولة لديه.

جدير بالذكر أن نادي الزهور له السبق في اطلاق العديد من المبادرات المهمة التي تهدف لتعزيز منظومة السلامة حيث سبق له تقديم أول جولف كار إسعاف مجهز بأفضل التجهيزات الطبية بطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى في فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس.