رئيس الاتحاد السكندري: أتمنى شراء أفشة وعبد الرحمن مجدى من الاهلى وبيراميدز

أكد محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري أن ناديه يرغب في شراء محمد مجدى أفشة وعبد الرحمن مجدى لاعبا الفريق بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم.

وقال محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :" محدش يقدر يتخيل الاتحاد السكندري غير في الدوري الممتاز، وعشان كدا تعاقدنا مع صفقات قوية في يناير لإنقاذ الموقف "

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري :"أتمنى شراء أفشة وعبد الرحمن مجدى بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة ، كل اللاعبين اللى جت في يناير إضافة قوية لزعيم الثغر، وكل الصفقات كانت بالتشاور بينى وبين تامر مصطفى وعبد الظاهر السقا بكل خبراتهم الرائعة".