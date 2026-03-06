إعلان فاميلي بيزنس لـ محمد سعد استعدادا لطرحه قريبا بالسينمات

طرح منذ قليل التيزر الرسمي لاحدث افلام النجم محمد سعد بعنوان (فاميلي بيزنس) وذلك تحت شعار (الكبير وصل) استعدادا لطرحه قريبا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.



(فاميلي بيزنس) من بطوله محمد سعد و غاده عادل و دنيا سامي وهيدي كرم و أحمد الرافعي ومحمود عبد المغني وأسامه الهادي.





الفيلم من تأليف ورشة 3Bros وانتاج محمد رشيدي رشيدي فيلمز وإخراج وائل احسان.



ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين النجم الكبير محمد سعد و المنتج محمد رشيدي بعد نجاحهما الكبير في فيلم "الدشاش" الذي حقق اعلي الايرادات بمصر والدول العربية.