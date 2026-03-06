أولاد الراعي الحلقة 16 .. تكشف الحقائق عن مقتل رشاد

انتهت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “أولاد الراعي”، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026 على عدد من القنوات والمنصات الرقمية، بتطورات درامية لافتة.



كشف طارق، الذي يجسد شخصيته محمد عز، لـسعاد التي تلعب دورها نوليا مصطفى، أن شقيقيها موسى (خالد الصاوي) ونديم (أحمد عيد) يقفان وراء مقتل رشاد، الرجل الذي أحبته.



ويفتح هذا الكشف باب التساؤلات حول ما ستشهده الحلقة 17 من أحداث، خاصة فيما يتعلق برد فعل سعاد بعد معرفتها بحقيقة ما جرى، وما إذا كانت ستسعى للانتقام من شقيقيها بعد انكشاف تفاصيل الجريمة.



مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل «أولاد الراعي» على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.



أبطال مسلسل أولاد الراعي

ويشارك في بطولة مسلسل «أولاد الراعي» مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، ونوران ماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.