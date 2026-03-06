قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
فن وثقافة

محاولة إنهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي

محاولة انهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي
محاولة انهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي
أوركيد سامي

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "علي كلاي" تصعيداً درامياً مفاجئاً خلال حفل زفاف ميادة (درة) على شقيق طليقها علي كلاي (أحمد العوضى)، عندما يتعرض العريس (سيف) لمحاولة اغتيال على يد كابتن سعيد ( الشحات مبروك)، ثأراً لابنته التي كانت على علاقة بسيف.


المشهد قلب أجواء الفرح إلى حالة من التوتر والفوضى، بعدما تحولت لحظة الاحتفال إلى ساحة صراع وثأر، في تطور درامي يزيد من تعقيد العلاقات بين الجميع، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في الأحداث المقبلة من على كلاى.
وعلى صعيد آخر، تواصل ميادة تصعيد صراعها مع علي، حيث تسعى بكل الطرق إلى عرقلة محاولاته للعودة إلى السوق والوقوف على قدميه من جديد.

 وفي الوقت نفسه، لا تتوقف تحركاتها عند هذا الحد، إذ تحاول استغلال تحالفاتها مع أعدائه داخل السوق، مستخدمة نفوذهم للضغط عليه وتضييق الخناق على خطواته.


كما تكشف الأحداث عن مسار أكثر خطورة، إذ تسعى ميادة إلى الاستعانة بهؤلاء الحلفاء للتخلص من روح زوجة علي، في خطوة تعكس مدى التصعيد الذي وصلت إليه المواجهة.
مسلسل "علي كلاى" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

