محاولة إنهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "علي كلاي" تصعيداً درامياً مفاجئاً خلال حفل زفاف ميادة (درة) على شقيق طليقها علي كلاي (أحمد العوضى)، عندما يتعرض العريس (سيف) لمحاولة اغتيال على يد كابتن سعيد ( الشحات مبروك)، ثأراً لابنته التي كانت على علاقة بسيف.



المشهد قلب أجواء الفرح إلى حالة من التوتر والفوضى، بعدما تحولت لحظة الاحتفال إلى ساحة صراع وثأر، في تطور درامي يزيد من تعقيد العلاقات بين الجميع، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في الأحداث المقبلة من على كلاى.

وعلى صعيد آخر، تواصل ميادة تصعيد صراعها مع علي، حيث تسعى بكل الطرق إلى عرقلة محاولاته للعودة إلى السوق والوقوف على قدميه من جديد.

وفي الوقت نفسه، لا تتوقف تحركاتها عند هذا الحد، إذ تحاول استغلال تحالفاتها مع أعدائه داخل السوق، مستخدمة نفوذهم للضغط عليه وتضييق الخناق على خطواته.



كما تكشف الأحداث عن مسار أكثر خطورة، إذ تسعى ميادة إلى الاستعانة بهؤلاء الحلفاء للتخلص من روح زوجة علي، في خطوة تعكس مدى التصعيد الذي وصلت إليه المواجهة.

مسلسل "علي كلاى" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.