مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد بقنا

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، عقب سقوطه على شريط السكة الحديد أثناء سير القطار بنطاق مركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد بنطاق قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع محمد رجب ٢٥ عاماً، مقيم بمحافظة سوهاج، حيث سقط من القطار أثناء سيره، ما أدى إلى مصرعه أسفل عجلات القطار أمام قرية فاو بحرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.