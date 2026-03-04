قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ قنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الوقف

افتتاح محطة مياه بقنا
افتتاح محطة مياه بقنا
يوسف رجب

افتتح اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، مشروع الإحلال والتجديد الكلي لمحطة مياه شرب الوقف السطحية الكبرى، احتفالًا بعيد قنا القومي، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف وآمن بمختلف مراكز المحافظة.

شهد الافتتاح كل من: المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وهلال ذكي، رئيس مجلس مدينة الوقف، ولفيف من القيادات التنفيذية والأهالي.

وأكد محافظ قنا، بأن المشروع الذي نفذته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للمركز، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 60 مليون جنيه، وتعمل المحطة بطاقة تصميمية تصل إلى 17,000 متر مكعب يوميًا، لتخدم نحو 100 ألف نسمة بمدينة الوقف والقرى التابعة لمركز الوقف.

وأوضح الببلاوى، يأن عملية التطوير شملت تحديثًا شاملًا للمحطة انقسم إلى عدة محاور رئيسية لضمان استدامة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير، حيث تضمنت إحلالًا وتجديدًا كاملًا للمنشآت الخرسانية، ورفع كفاءة أحواض الترسيب والمرشحات، بالإضافة إلى تجديد الخزانات الأرضية بسعة إجمالية بلغت 7,000 متر مكعب، مع تطوير الطرق الداخلية والأسوار.

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم تحديث منظومة الطلمبات ومعدات الرفع بالكامل، وتطوير لوحات الكهرباء وأنظمة التحكم الآلي، إلى جانب تجديد كافة شبكات المواسير والوصلات الداخلية، وتطويرًا لمنظومة التعقيم بالكلور، ورفع كفاءة أنظمة الحقن والتخزين، بما يضمن مطابقة المياه المنتجة للاشتراطات الصحية والقياسية العالمية.

وشدد الببلاوى، على أن استكمال هذه المشروعات التنموية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالينا في صعيد مصر.
 


