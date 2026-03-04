قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
محافظات

أخبار قنا.. تشميع 5 محال غير مرخصة وإنذار 27 أخرى بنجع حمادى.. وضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء البارود

النصب التذكاري لشهداء البارود
النصب التذكاري لشهداء البارود

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها تشميع 5 محال غير مرخصة وإنذار 27 أخرى بنجع حمادى، حصر شامل لخطوط سير النقل الجماعي بالمراكز خلال 10 أيام، المحافظ يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء البارود في ذكرى العيد القومي، و يرافق أبناء "البارود" فى جولة بالقريةسيرًا على الأقدام، وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز الوقف.

 

محافظ قنا: تشميع 5محال غير مرخصة وإنذار 27 أخرى بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، حملة مكبرة أسفرت عن تشميع وإغلاق 5 محال لعملها بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وقال حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، كما تم خلال الحملة، تسليم 27 إنذار توفيق أوضاع لأصحاب محال وأنشطة أخرى، مع منحهم المهلة القانونية المقررة لاستكمال المستندات المطلوبة، واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بصورة قانونية.


 

محافظ قنا: حصر شامل لخطوط سير النقل الجماعي بالمراكز خلال 10 أيام
 

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء المدن والمراكز، بالتنسيق الكامل مع إدارة المواقف، لإعداد حصر شامل ودراسة دقيقة خلال 10 أيام لكافة خطوط سير النقل الجماعي داخل جميع مراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الهدف هو تحديد الكثافات الفعلية وحجم الطلب الحقيقي على كل خط، بما يحقق التوازن بين أعداد المركبات والاحتياجات اليومية للمواطنين، ويمنع حدوث أي تكدس أو عجز في الخدمة.

في ذكرى العيد القومي.. محافظ قنا يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء البارود
 

وضع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بمركز قفط، في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تخليدًا لذكرى أبطال المعركة التي جسدت شجاعة أبناء قنا في مواجهة الاحتلال الفرنسي عام 1799م.

وقدم محافظ قنا، التهنئة لأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن الثالث من مارس يعد يوما تاريخيًا في سجل النضال الوطني، حيث تمكن أهالي قرية البارود من تحقيق انتصار بطولي على الأسطول الفرنسي، ما جعل هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة قنا.
 

سيرًا على الأقدام.. محافظ قنا يرافق أبناء "البارود" فى جولة بالقرية

رافق اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أبناء قرية البارود، بمركز قفط، فى جولة داخل القرية سيرًا على الأقدام، واستمع خلالها إلى مطالب الأهالي في لقاء مفتوح، وذلك عقب وضعه إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة "البارود" الخالدة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة التعامل مع مطالب وشكاوى المواطنين، والتي تركزت حول عدد من الملفات الحيوية، منها مشروعات الصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتحسين شبكات الإنارة العامة، والخدمات الأساسية.

مجمع إعلام قنا يناقش مخاطر إدمان السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية
 

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان "مخاطر إدمان السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية" ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العام للاستعلامات، لبناء الوعي الرقمي والاستخدام الآمن للإنترنت، بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضرت فيها الدكتورة نيفين أحمد حمزة، دكتوراه علم النفس الاكلينيكي ومعالج نفسي بمستشفى للطب النفسي وعلاج الإدمان بقنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بمجمع إعلام قنا.

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز الوقف بقنا


أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بنطاق مركز الوقف شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الزراعى الغربى، أمام كوبرى بنطاق مركز الوقف.

قرية البارود قنا النقل الجماعي نجع حمادي أخبار قنا مجمع إعلام قنا مركز الوقف

